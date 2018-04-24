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印尼央行承诺 将始终保持盾币汇率稳定

【本报雅加达讯】盾币兑美元汇率疲弱趋势重又出现。上周，盾币汇率接近每美元14000的数字。随着派发股息的季节，预计2018年第二季度盾币的压力会加强。

除了股息外，据称，盾币弱化的一个原因亦源于一些当地企业的高美元需求以偿还债务。根据 KONTAN的数据，100家交易所公司花费12.5亿美元来支付到期的债务。

然而印度尼西亚银行(央行/BI)乐观的表示，盾币的位置仍然安全。这是因为央行总是在市场上介入盾币汇率的变动。

此外，我国亦刚刚获得穆迪(Moody’s)升级的债务评级。央行通信政策部门负责人阿古斯曼(Agusman Zainal)称，“我们经常体验到这一点，而且我们也能良好的度过。”

与股息及其它有关的，阿古斯曼强调，那是每年都会经常发生的。“所以我们不太感担忧，正是由于更多的全球因素。这超出了我们的力量，这是我们需要共同看待的。”

央行也看到进口增加对盾币汇率没有影响。阿古斯曼说，“经常帐赤字(CAD)在5.3%水平依然健全和安全。我国正在建设，需要进口，虽然出口也是重要的。”

印尼大学经济和商业学院(FEB)经济与社会研究院(LPEM)主任Febrio N Kacaribu 看到，短期内，央行将保持盾币在13800以下。他也看到央行有可能调升其基准利率。

然而，他认为央行7天逆回购利率(BI 7 DRR)的上升对盾币稳定不会有显著的影响。在外汇市场的直接干预应持续进行。这种干预是最有效的。