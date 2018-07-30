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印尼央行基准利率上升成为负面情绪

今年上半年工业和银行股受抑制

【本报雅加达讯】今年上半年期间，公开上市的金融和各行业部门股票走弱。印尼证券交易所(BEI)记载，从2018年1月至6月(今年迄今为止)，由银行所主导的金融股下跌11.59%，和工业股下降15.48%。

Investa Saran Mandiri分析师Hans Kwee称，金融股疲弱由印度尼西亚银行(央行/BI)调升基准利率或7天逆回购利率(BI 7-DRRR)所推动。“结果银行业的业绩不如去年那么好。”2017年上半年期间金融股呈强16.98%。

Hans说，基准利率的上升，促使预期或市场参与者的预期下降。盾币兑美元汇率疲软使金融业日益衰弱。“今年其走势将会很沉重。”

央行调升基准利率100个基点至5.25%。所作的努力是为加强疲软的盾币汇率。今年上半年盾币触及最低水平，即每美元兑1万4000盾。该位置远于政府所规定的宏观假设每美元兑1万3400盾。

关于工业股，Hans说，机动车部门受抑制是因销售未能显著上升。他举个例，阿斯特拉国际上市公司(Astra International Tbk)，作为在各行业最大的上市公司的市场份额，由2017年上半年的53-58%于今年上半年平均降至46-50%。

Hans预计，至年底金融股的走势仍将沉重。他说，央行加息结果会推动银行业的贷款利率上升。“银行的资金成本有可能上升，这是一个挑战。而对银行业的其它挑战是保持不良贷款(NPL)数字。”

万自立(Mandiri)银行上市公司网络与小企业经理Hery Gunadi 称，将维持不良贷款不超过3%。万自立银行对规定债务人更具选择性。2018年上半年，万自立银行的不良贷款由达到3.86%的去年同期有所改善至3.13%。

阿斯特拉国际上市公司投资者关系负责人Tira Ardianti称，2018年上半年的四轮车辆销售下降10%达26万8000辆。该下降是由激烈的竞争所引发。此外亦由于受漫长的开斋节假期的影响。