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印尼大学社会与政治学系民族萌芽公园正式启用

【本报雅加达讯】Tunas Ridean上市公司积极参与并建设校园设施即一座校园公园，为支持位于德博市印尼大学校园在学术活动或者是校园环境更加优美舒适。

兴建的校园公园取名为“印尼大学社会与政治学系民族萌芽公园”（Taman Tunas Bangsa FISIP UI）。希望拥有了这座公园能够使大学生在健康舒适的环境下学习而将来成为自强不息有所作为的大学生。

本月29日，Tunas Ridean公司董事长谢华安（Anton Setiawan）出席校园公园启用典礼时致辞说：“今天我能与尊敬的诸位先生们、女士们、大学弟妹们在这座宏伟、美丽和超凡脱俗成就的校园在一起，使我感到非常幸福和荣幸。

这一向以来，我经常从“外部”阅读关于印尼大学（UI）为国家与民族扮演的各种角色和贡献的新闻和信息。

今天早上，我可以直接进入UI校区，与诸位先生们、女士们、大学弟妹们在一起，使我感到非常的自豪。

我今天是应FISIP UI院长阿里（Arie Soesilo）的邀请而到来的。

首先是，过去一段时间阿里院长邀请我一起参与并支持德博市印尼大学校园的学习活动以及环境舒适校园，建设校园设施并实现一座校园公园。

听完阿里院长对建设这个校园公园的好处的解释后，我表示同意。于是在我的同事戴维先生（Pak David）的大理帮助下，终于实现了这座校园公园。

我们也衷心感谢能给予我们机会与UI合作兴建这座校园公园，并取名为“Taman Tunas Bangsa – FISIP UI”

第二是，今天早上，阿里院长又邀请我把“Taman Tunas Bangsa – FISIP UI”的建设工程亲手移交给UI校长和FISIP UI院长。

希望有了这座校园公园希望能够继续支持UI的环境使学习活动和其他校园生活更加顺利和舒适。

我高度赞赏对所有帮助实现校园公园“Taman Tunas Bangsa – FISIP UI”的人们表示衷心感谢。