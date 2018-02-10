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印尼夏普稳坐电视市场第一把交椅

【本报讯】印尼夏普电子(Sharp Electronics Indonesia)公司持续不断推出各种各样高质量的电子产品，为满足民众的需求。发光二极管(LED)电视也不例外，去年，夏普在市场上推出一系列LED电视，以印尼市场需求相吻合。

根据消费者调查公司(GfK)于去年12月发出的数据称，夏普使用该策略成功占据印尼第一电视市场份额的20.5%。

为保持该位置，今年印尼夏普公司再推出一系列技术性电视，如4K、Easy Smart 等系列，备有各种尺寸、功能和价格，适合印尼消费者需求。

印尼夏普公司表乐观进军基于Android电视和智能电视，由互联网用户渗透市场采购率很高，已达50%，电视的在线流媒体记录仍7%。印尼夏普电子公司国家销售高级总经理安德里．阿迪．乌托莫(Andry Adi Utomo)称，“虽然印尼智能电视市场仍小，但是我们看好互联网用户的行为却改变很快。我们相信上述改变将持续增长，对夏普电视很有潜力。”

基于Android的夏普Aquos 4K成为夏普最新电视的优势产品。图像质量清晰能捕捉物体的美丽，就像原始物体一样，成为上述系列电视的主要重点。该质量是4K技术与高动态范围成像(HDR)结合，而能提供更加逼真。

符合所提供的先进技术，基于Android的夏普Aquos 4K推出三种不同的大小尺寸，为提高消费者观看的体验。三种大小尺寸是45寸、50寸和60寸，价格介于1190万盾至豪华的2190万盾。

今年，夏普将推出一系列最新电视来充斥电子市场，夏普也准备推出全高清( Full HD)电视。

在Full HD电视，夏普准备最小的尺寸是24寸至最大60寸，其价格从200万盾至1590万盾。

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