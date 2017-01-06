Friday, January 6th, 2017 | Posted by

印尼夏普电子洗衣机
去年产量突破500万台

图为数位员工正在西爪加拉横的夏普工厂装配双桶洗衣机。

图为数位员工正在西爪加拉横的夏普工厂装配双桶洗衣机。

 

【本报讯】印尼夏普电子(Sharp Electronics Indonesia/SEID)公司记录，去年12月在我国生产双桶洗衣机突破500万台。

印尼夏普电子公司总经理Fumihiro Irie称，“在八年内，印尼夏普电子公司能生产500万台洗衣机。”

他说，夏普于2008年在我国开始生产洗衣机，然后2014年把洗衣机工厂从Pulo Gadung到加拉横国际工业区(KIIC)

该新的地点更阔，占地11400平方米，并设有最先进技术的机器。随着需求量增长相当高，夏普洗衣机产量是之前的半，成为每年168万台。”他这么说。

印尼夏普电子公司产品计划总经理Herdiana Anita Pisceria称，夏普注意本地市场需求，以提供符合需要的产品，推介各种与我国文化和自然情况功能。

他称，目前，根据消费者调查公司(GfK)数据，夏普洗衣机在我国洗衣机市场排名第一，以占我国洗衣机市场总量320万台的24.8%

今年，夏普定下销量增长28%指标，该公司已计划各项市场策略，提高夏普洗衣机销量，何况，目前是雨季，平常洗衣机需求量相当高，而夏普提供各种大小尺寸，符合消费者需求，从6公斤至10公斤，价格平均为150万盾至200万盾。”她如斯说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172321

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