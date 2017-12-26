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印尼夏普公司定下指标

明年销售同比提高20%

【本报雅加达讯】印尼夏普公司（SEID）看好明年经济情势好转，定下明年销售同比提高20%。

SEID资深总经理Andry Adi Utomo声称，近3年来销售低迷，明年将是一个充满希望的好年头。

他向记者表示，“2018年销售同比增长20%。虽然增幅较大但还不能比2014年的电子市场状况。但是我们希望2018年将是一个转捩点。

他阐明，如果2018年电子销售增长达不到20%，我们不得不采取必要步骤保持生产效率，其中也包括裁员。

谈及电冰箱市场，Andry声称明年的市场份额提升至30%，仍然引领印尼电冰箱市场。

“截至2017年10月，夏普的市场份额已达26.6%，而300公升的特别冰箱，占有率18.2%。我们定下所有款式冰箱的市场份额达到30%，300公升的特别冰箱也定下30%指标。”

为达到指标，SEID准备2018年销售新系列冰箱Grand Vetro共6万台，或每个月5000台。而所有类型冰箱总销售指标为120万台。

Grand Vetro系列冰箱配备J-Tech逆变器技术，为满足城市社民的卫生时尚生活的需求。除了更宽大的隔室优越功能和食物保鲜，这系列电冰箱也有配备的环保技术。

SEID集团策略产品总经理助理Andrew Gultom披露，推出Grand Vetro系列冰箱是由于市民更趋于选择在家里烹饪食物，以致更经济而且更卫生。

他说：“Grand Vetro能够储存更多的食物，比此前系列的隔室更宽大，保持食物更新鲜也更节省电源，非常适合现代化的市民生活方式。Grand Vetro电冰箱具备足够的容量，从最小397公升到684公升。”

除了Grand Vetro系列，SEID也将推出最新款的J-Tech逆变器系列冰箱，即Shine Glass Door,具备4种优越功能，即节省电能、强制冷却、舒适和耐久。

“同样具备36级的冷冻过程，这个冰箱系列在制冷过程有最大限度的省电效能，以致J-Tech Inverter技术，可以比一般的Inverter产品节省20.5%能源。”