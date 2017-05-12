Friday, May 12th, 2017 | Posted by

印尼国际汽车展览会
交易额超指标达3.2兆盾

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Hendra Noor Saleh

 

【本报雅加达讯】从2017年4月27日至5月7日在雅加达，马腰兰博览会场举办为期11天的2017印尼国际汽车展览会(IIMS)上录志的交易额为3.2兆盾。该成就超过所定下的3.1兆盾指标。

日前，作为2017印尼国际汽车展览会主办者，Dyandra Promosindo公司经理Hendra Noor Saleh 称，“在展销会期间共售出11604辆汽车和摩托车，总值3.2兆盾。超过2016年IIMS 的3兆盾。”

Hendra说，除了交易额外，参观的人数也超过所制订的45万人次指标。至展销会结束的参观人数达50万3447人次。远在指标以上，同时也打破2016年参观人数45万4178人次的纪录。

与此同时，Honda Prospect Motor公司售后服务与营销经理Jonfis Fandy称，在2017印尼国际汽车展览会期间能售出3555辆。尤其是刚推出的All New Honda CR-V汽车。该款汽车成为参观者最喜爱的产品，且每日平均售出100辆左右。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=182603

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