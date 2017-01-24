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印尼华裔总会举办 “2017印尼经济与政治之挑战和展望”讲座会

【本报孙毅报道】1月24日中午，由印尼华裔总会举办的“全国恳亲对话会暨2017年印尼经济与政治之挑战和展望”讲座会，在Kemayoran MGK秘书处礼堂顺利举行。

本次讲座会特邀请了我国经济专家DR.Faisal Basri,SE,MA博士，罗盘报资深记者Iwan Ong Santoso，Charta Politica 政治观察家Yunarto Wijaya担任主讲。

印尼华裔总会总主席许世经与其他理事：俞雨龄、许锦祥、黄一君、陈伯年、谢瀚贤、潘万鑫、薛璋霖博士、刘正昌、麦培满、王金陵、高鹏彩、许志、张锦泉、施锦场、李德美医生及印华妇女部成员等出席了讲座会。该活动由陈清明秘书长主持。

许世经致辞称，印尼华裔总会举办此次讲座会是鉴于最近全国经济和政治动荡热化，一些地区发生不宽容事件，威胁社会安宁，而特邀请了上述主讲嘉宾就本次主题做个分析，让广大民众对2017年我国乃至世界经济发展状况有更深入的了解。

Faisal Basri介绍了当前我国及世界经济形势与发展趋势状况，并从多个角度就未来经济发展向大家作了详细分析。他同时看好2017年印尼经济将比2016年好一些，并预测2017年我国国内生产总值（GDP）增长率可继续保持5%左右。Faisal Basri指出，随着美国新一任总统特朗普登上政治舞台之后，这将给全球经济带来更多不确定性的影响。

Iwan Ong Santoso和Yunarto Wijaya分别就我国目前仍扑朔迷离与满怀猜测的政治局势问题向大家作出详细讲解。