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印尼中央银行行长称

政府需成立全国数字经济委员会

【本报雅加达讯】 印尼中央银行（央行/BI）行长贝利.瓦尔齐约（Perry Warjyo）认为，需要成立一个全国数字经济委员会来发展潜力并解决数字经济带来的问题。目前，工业4.0的使用面临挑战，特别是有关发展和大量利用微中小型企业（MSME/UMKM）国民经济。

贝利3月28日前在雅加达议会大厦进行适合和适当测试之后说：“印尼国内零售市场潜力巨大。这应该是发展数字化经济和金融的潜力。”

他解释说，微中小型企业生产技术的进步多使用电子商务和金融科技为融资微中小型企业的业务。发展数字经济给国民经济和微中小型企业有利于防范服影子银行(shadow banking)、网络攻击、创造就业机会、保护消费者权益，以及数据保护和吸引外资的吸引力。

贝利说：“我看到我们必须共同建设一个利用数字经济和金融的国家能力。我们需要成立一个全国委员会来加强经济数字化的宏观计划。”

他表示，通过创业教练发挥微中小型企业和国家创业物流的能力。鼓励创业使微中小型企业产品受标准化并可在数字市场平台上传。央行也推动电子商务和金融技术的初创进行创新。

政府和有关机构需要金融机构与金融机构和非银行金融机构联系的技术，以免造成影子银行。影子银行是正规金融机构之外的金融活动，应该把金融科技的进步与金融机构联系起来。

“如何通过金融科技连接电子钱包（e-wallet）金融系统和融资。此外，需要加强电子商务运营商与金融科技之间的科技合作平台实现业务协同效应。”