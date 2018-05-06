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印大商业与经济系社会和经济研究机构称

我国宏观经济状况继续好转至2019年

【本报雅加达讯】我国的宏观经济状况继续呈现好转迹象，这可从在货币和实业部门的稳定与平衡看出来。预计这种情况在未来几年会持续改善，即使在2019我国进入政治年。

印尼大学商业与经济系社会和经济研究机构(LPEM FEB -UI)在题为“印尼宏观经济是否运作良好的朝向政治年？”的论文中作出上述表示。

上周末，该机构在其声明中称，“2016年底，我国宏观经济指示器开始显示出一些改进。汇率稳定，通货膨胀和利率以及消费模式之间存在平衡，包括储蓄投资缺口，纪律和财政平衡。”

该机构亦分析有关政府支出，货币和实业部门的稳定，和财政当局，货币当局，及其他金融服务当局之间的体制协调。自2017年以来就已出现改善的实业部门，对我国宏观经济提供显著的贡献。

他说，“技术上，如果这一切都行在轨道上，则将继续至未来的2019政治年。”

2017年我国经济增长远比2016年更好。我国经济开始变得更加富有成效。

从1970 年至2017年的数据得到确认，自2015年我国经济增长始终比通货膨胀更高。

现在，娱乐餐馆和酒店以及运输和通讯消费平均增长令人印象深刻的增加，各为5.87%和5.32%。

最近六年来，外国直接投资(FDI)平均约250亿美元。他说，“2012年至2014年平均230亿美元，而2014年至2017年升至270亿美元。”

2017年我国首次每季度超过76亿美元，最高值是在2017年的最后一个季度为86亿美元。这是因为首先是，税收特赦计划。

其次是，我国从所有的信贷评级机构达到更好的投资级别，在2017年7月和12月连续两次。

第三是，2016年政府通过向国外投资者开放35个封闭部门进行投资自由化。