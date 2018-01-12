Friday, January 12th, 2018 | Posted by

卡拉副总统说：
国内供应不足政府决定进口50万吨大米

我国副总统卡拉（Jusuf Kalla）

我国副总统卡拉（Jusuf Kalla）

【雅加达安达拉网】我国副总统卡拉（Jusuf Kalla）表示，因为国内大米供应不足，我国政府最终决定进口50万吨大米。

我们对大米的价格拥有准则，若大米价格上涨，国营粮食局（Bulog）必须卖，但是唯一的因素是国内大米供应不足，所以我们必须预先进口才卖。若大米价格下降，国营粮食局必须买，主要是提升大米的价格，这是我国大米的机制。”我国副总统卡拉在雅京中区Istiqlal清真寺委任印尼清真寺工作人员后如此说道。

据报道，我们大米供应不足的理由是天气的问题，致大米质量不好。

国营粮食局一般不买大米的主因，因为大米被雨淋，若大米生产量多，我相信国营粮食局一定买。”卡拉副总统这样表示。

贸易部长英卡尔迪亚斯多鲁基托（Enggartiasto Lukita）表示，我国政府没有运用国家收支预算进口泰国和越南50万吨大米。

我们没有运用国家收支预算进口50万吨大米，因为印尼贸易企业（PPI）公司协助我国政府进口大米，所以我们对此事可以安排，不过印尼贸易企业可以与米商相互合作。”贸易部长英卡尔迪亚斯多鲁基托说道。

此外，通过视察去年11月至12月，我国政府决定进口50万吨大米。

结果，视察操作对大米的价格不会带来影响，因为20181月，1公斤的中级大米（beras medium）的价格达11000盾。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203385

Posted by on Jan 12 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added