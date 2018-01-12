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卡拉副总统说：

国内供应不足政府决定进口50万吨大米

【雅加达安达拉网】我国副总统卡拉（Jusuf Kalla）表示，因为国内大米供应不足，我国政府最终决定进口50万吨大米。

“我们对大米的价格拥有准则，若大米价格上涨，国营粮食局（Bulog）必须卖，但是唯一的因素是国内大米供应不足，所以我们必须预先进口才卖。若大米价格下降，国营粮食局必须买，主要是提升大米的价格，这是我国大米的机制。”我国副总统卡拉在雅京中区Istiqlal清真寺委任印尼清真寺工作人员后如此说道。

据报道，我们大米供应不足的理由是天气的问题，致大米质量不好。

“国营粮食局一般不买大米的主因，因为大米被雨淋，若大米生产量多，我相信国营粮食局一定买。”卡拉副总统这样表示。

贸易部长英卡尔迪亚斯多鲁基托（Enggartiasto Lukita）表示，我国政府没有运用国家收支预算进口泰国和越南50万吨大米。

“我们没有运用国家收支预算进口50万吨大米，因为印尼贸易企业（PPI）公司协助我国政府进口大米，所以我们对此事可以安排，不过印尼贸易企业可以与米商相互合作。”贸易部长英卡尔迪亚斯多鲁基托说道。

此外，通过视察去年11月至12月，我国政府决定进口50万吨大米。

结果，视察操作对大米的价格不会带来影响，因为2018年1月，1公斤的中级大米（beras medium）的价格达1万1000盾。