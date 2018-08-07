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卡拉副总统表示

2019政治年将使投资者持观望态度

【本报雅加达讯】2019年是政治年，即2019年总统选举和立法选举。此情况恐将影响国民经济增长。

原因是在政治年，通常企业家不愿扩张。他们持观望态度。尤淑夫.卡拉(Jusuf Kalla) 副总统强调， “但是我们深信， 在政治年我国经济增长不至于产生重大影响。”

只不过他坦言，在政治年经济增长放缓的主要问题是投资者持观望态度的因素。

卡拉说，投资者持观望态度是因为他们要等待总统选举成果。“主要是相关政策。他们提问如果佐科威总统获胜的话有什么改变，倘若胜选的是帕拉波沃.苏比安多(Prabowo Subianto)又如何。”

卡拉深信，基础设施项目仍将与投资有所不同。只是现在国家经济形势安全。所以，他希望媒体协助政府以免在社会民众造成恐惧和不确定性。

同时他也希望在未来的总统选举，无论是谁胜选对经济都会产生更好的影响，

他说，不仅是2019年总统选举促使企业家持观望态度，出口业绩亦将受美国和中国贸易战的影响，导致全球大宗商品价格下跌从而抑制我国出口。

此外，美国中央银行或美联储(The Fed)的加息对金融部门亦给予很大的压力。盾币业绩趋于走弱，因为热钱业者亦仍在观望有关全球经济的复苏。

印尼工商会馆(Kadin)总主席Roslan P.Roeslani希望往后我国经济增长再回到7%的水平。这是由2034年至2037年达到高峰的人口红利所驱动。

他说，“该5%增长不够理想。如果人口红利结束的话，则增长将会减弱。”