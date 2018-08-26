Sunday, August 26th, 2018 | Posted by

卡拉副总统称
西努沙登加拉地震重建资金达4兆盾

【本报雅加达讯】尤淑夫.卡拉(Jusuf Kalla)副总统表示，政府在西努沙登加拉(NTB)省由于遭受地震后的重建和修复所准备的资金达4兆盾。该资金用于建造受损的居民房屋，并在遭受破坏的西努沙登加拉建设基础设施。

日前，卡拉在雅加达副总统官邸称，“826日开始进入修复和重建。其资金大约是4兆盾。”

他解释说，紧急响应期将于825日结束。接下来政府将等待来自西努沙登加拉地方政府和印尼国家抗灾机构(BNPB)有关由于地震所造成的损坏总数的数据。

政府将向民众提供资金根据现有的损坏分类。卡拉说，“资金提供给民众。他们是在公共工程与住房部的帮助下建造的。”

此前，卡拉称处理龙目(Lombok)岛地震的影响仍然掌握在西努沙登加拉地方政府手中。中央政府完全支持西努沙登加拉地方政府采取的措施。

卡拉副总统说，“重要的并不是国家地位。所有的灾害都必须得到国家的支持。”

他解释说，其处理依然交给地方政府，因为西努沙登加拉地方政府官僚机构依然并继续运作。地方政府活动没有瘫痪或停止。

他表示，与数年前在亚齐(Aceh)发生的地震有所不同。当时，地方政府活动几乎完全瘫痪，因为除了强震外也被海啸席卷而来。

卡拉强调，“地方政府得以良好的运作，和过去的亚齐海啸不同。这是它的区别之处。”

与此同时，佐科威总统立即给予刚上任的社会部长阿古斯古米旺（Agus Gumiwang Kartasasmita） 特别任务，处理解决龙目岛地震灾区受害者的严重问题。

 

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