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卡拉副总统揭示我国两大经济政策错误

【雅加达安达拉通讯社8月8日讯】我国副总统尤淑夫·卡拉（Jusuf Kalla）阐述，近20年来的我国两大经济政策错误是，第一于1997年亚洲经济金融危机时我国大量耗尽国家重要资源，把全部国内财务不健康的银行都以廉价抵押或抛售给外资金融机构；第二是我们为了政治考量，大量拨款提供燃油补贴，使国家已经岌岌可危的财务状况雪上加霜。周一(8月28日)，卡拉副总统在雅京总统府如斯阐述。

因为经济策略的错误导致我国经济发展远远落后邻国，如新加坡，马来西亚和泰国。卡拉副总统接着说道。

副总统在第56届定期教育培训参与者（PPRA）和第21届印尼国防学院（Lemhanas)短期教育培训参与者（PPSA）的演讲中如斯表示。卡拉副总统说，1997年亚洲经济危机期间，政府在两年内几乎支付了约600兆盾的印度尼西亚银行周转援助资金 （BLBI）。

苏西洛（SBY）执政时，政府2004年拨款约400兆盾给燃油补贴（BBM），而分享到这笔庞大燃油补贴的仅是中上收入阶层的民众，而不是中下层的低收入的绝大数社会民众。

“如果以目前的计算，加上银行利息等数据，当时2004年至2014年的600兆盾燃油补贴，将相当于现在的3000兆盾的天文数字，而分享到国家燃油补贴的族群恰恰好是如同在座的有钱人，所有完全不达标的国家补贴。”卡拉这样说。

副总统解释说，设想如果把挥霍无度的国家资金和燃料补贴能恰当管理，我们政府现在或许能拥有逾6000兆盾的庞大资金用于建设我国落后的基础设施。

但副总统说，这都是过去政府的经济错误政策，最重要的是，为了国家和民族的前途和未来，现在执政者千万要以前车之鉴，不要重蹈覆辙。