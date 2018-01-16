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卡拉副总统声明

进口50万吨大米将不会影响当地农民售价

【雅加达安达拉新闻网1月15日讯】我国副总统卡拉（Jusuf Kalla）表示，50万吨的进口大米政策将不会影响当地农民的销售价格。

“肯定不会影响当地农民的大米销售价格。最重要的是国家粮食署（Bulog）应该有100万吨以上的储量，所以储量低于100万吨，有必要进口大米。”卡拉副总统周一（1月15日）在副总统办公室如是说道。

副总统补充说，大米进口政策，可以保护该地区的稻农不受大米涨价的影响。 因为如果国内大米的库存有限，那么国内的大米价格就会飙升。

现在当地农民的情况也不一样了，当时收割的稻谷被储存在稻谷粮仓供食用。根据卡拉说，农民现在以低价出售他们的非产品粮食，以较高的价格购买大米。

卡拉解释说：“不要忘记，如果价格上涨，农民也会陷入困境”。

由于国内大米供应不足，政府正在考虑从越南和泰国进口50万吨的大米进口政策。 大米是通过国家粮食署进口。

同时，农业部长阿姆兰苏莱曼（Amran Sulaiman）指出，2016年以来的大米政策不是由我国政府进口，因此2018年初的进口政策不是一个大问题。

“我们希望取得一些成就，每天的成就是我们在2016 至2017年没有中等大米进口。” 阿姆兰周一（1月15日）在雅京南区Bidatara酒店召开全国代表工作会议时如是说道。

虽然政府决定从越南和泰国引进大米，但是该国水稻生产统计数据的差异仍然是一个争论。农业部称，国内稻米产量仍然足以满足国家的需求，因此担心进口水龙头的开放会扰乱农民的大米售价。