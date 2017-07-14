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卡拉副总统坦承

国家收支预算建设资金仅占20%

【本报雅加达讯】尤淑夫卡拉副总统坦承，在国家收支预算(APBN)中，为提高更快速建设的资金有限。

原因是对建设的资金仅占国家收支预算的大约20%，剩下的是例常开支，其中包括支付政府债务。

日前，卡拉在雅加达中区，史纳延，人协大厦的经济座谈会上致词时作出上述表示。

据卡拉称，若与新秩序时代比较的话有很大的区别，其建设资金份额达50%。

他解释说，“现在建设预算仅占全部国家收支预算剩下约20%以下，而在苏哈多时代的建设预算50%或超过50%，和例常预算不到50%。现在其例常预算几乎80%，包括支付债务和利率。”

在2017年的国家收支预算，中央政府开支达1315.5兆盾。从资本支出得出的建设资金达194.3兆盾。与此同时，货物开支296.2兆盾，和人事开支220.2兆盾，以及社会援助53兆盾。支付债务利率达221.2兆盾。

在现政府的建设资金已试图通过能源补贴改革，撤销标准汽油(premium)类燃油和对柴油固定补贴方案的实施而加以提高，

卡拉认为需要国会的作用，来推动更大的建设资金，以便达到最终的目标，即对全民的社会正义。