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北塔米纳与国电达成共识

JBT天然气售价7.6美元

【本报雅加达讯】北塔米纳（国油）公司和国电公司签订合同，固定Jambaran Tiung Biru（JBT）气田天然气售价每百万英热单位（MMBtu）7.6美元达成共识。

北塔米纳在直布（Cepu）油气块旗下的Pertamina EP Cepu（PEPC）在近期内埃克森美孚将参与这项投资总值达15.5亿美元开发工程的股权。

能源与矿物资源副部长阿尔詹特拉（Arcandra Tahar）昨日在雅加达说：“政府致力于监视北塔米纳成为Jambaran Tiung Biru气田开发工程经营商。政府作出了一些重要决定，其中把JTB的天然气运到北塔米纳、制定JTB气田天然气售给国电在锦石地区的价格、修订Pertamina EP Cepu的JTB开发工程合同分项承包，以及JTB气田经营权从埃克森转给Pertamina EP Cepu公司。”

副部长接着解释，政府成功把资本支出或投资成本从21亿美元压低至15亿美元。“这是伟大的成就，”他说。

能源与矿物资源部于今年作出的一些重要决定，即是：一，通过今年1月11日出台的能源与矿物资源部长第538号/13/MEM.M/2017决定书，把JTB天然气运到北塔米纳。

二，通过本月1日出台的能源与矿物资源部长第5939号/12/MEM.M/2017决定书，把售给国电（锦石地区）的JTB天然气在合同期内的价格固定在每百万英热单位7.6美元。

三，通过本月1日出台的能源与矿物资源部长第5953号/12/MEM.M/2017决定书，修订Pertamina EP Cepu在JTB气田开发工程分项承包。

四，JTB气田经营权由埃克森直布公司转让给Pertamina EP Cepu公司。JTB气田的90%参与股权由北塔米纳所控制，而地方政府拥有剩下的10%。

五，提高资本支出或投资成本效率，从21亿美元减至15亿美元，致使国家来自油气部门和承包商的收入更高。

众所周知，投资总额达15亿美元的Jambaran Tiung Biru气田，其天然气日产量达330百万标准立方英尺（MMSCFD），在16年期间的潜在销量达172MMSCFD。

在日销量172MMSCFD的其中100MMSCFD将输送到国电锦石公司，而剩余的72MMSCFD输送到中爪省和东爪省工业。

来自Jambaran Tiung Biru气田的天然气将送进锦石至三宝垄的输气管网。长度267公里，直径28英尺的锦石至三宝垄输气管网投资总额约5.15亿美元，建设工程预计明年竣工。