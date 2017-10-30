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劳工部已决定

2018年省级最低工资上调8.71%

【本报雅加达讯】我国劳工部长哈尼夫达基里（Hanif Dhakiri）透过有关提交2017年国家通货膨胀率和国内生产总值增长数据的第B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 号传阅文件，决定2018年全国各省级最低工资上调8.71%。

根据第44条第1和第2段的2015年第78号政府条例，省级最低工资价值的增加是基于国内生产总值增长和全国通货膨胀数据的附加公式。

用于计算2018年的最低工资的全国通货膨胀和国内生产总值增长的数据来自我国中央统计局（BPS），符合今年10月11日第 B-188/BPS/1000/10/2017号的中央统计局局长传阅文件

周一（30/10），劳工部劳资关系发展与就业社会保障 标准化与工资主任Dinar Titus说：“2018年省级最低工资已决定，从国家通胀率3.72％和经济增长4.99％来计算。所以省级最低工资总增幅是8.71％。”

根据第44条第1和第2段的2015年第78号政府条例，2018年省级最低工资的决定是通过加上最低工资2017乘以通货膨胀率加上国家经济增长的结果。随着该2018年省级最低工资的决定，省长必须决定2018年省级最低工资，并将于2017年11月1日同时公布。而县/市级最低工资不迟于2017年11月21日设定并公布。省长已设定的该省级最低工资与县/市级最低工资将于2018年1月1日生效。“例如，在雅加达省，目前省级最低工资是335万5750盾X8.71％=29万2285盾，然后335万5750盾+29万2285盾=364万8035盾。更像这样。”