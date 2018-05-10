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劳动密集型行业将获得特别激励

【本报日惹讯】政府优先向出口导向的劳动密集型行业提供融资。该部门被认为是经济增长支持者，协助克服进出口贸易逆差。

印度尼西亚银行(央行/BI)资深行长助米尔萨(Mirza Adityaswara)称，“我们呼吁银行业，对出口导向的各行业贷款指标能增长得更高。”

米尔萨说，在这目前处于全球经济压力之际，盾币疲弱，直至国家之间 的贸易战，出口行业的防御力必须继续加以提高。“贸易顺差是外汇来源。这也协助汇率的稳定，其起源来自实业部门。”

他举个例，其汇率趋于稳定和获赞赏的国家是进出口贸易顺差的国家。例如泰国，有一个盈余的资产负债表为11.9%。当盾币贬值2.6%时，泰国货币汇率恰恰是升值2.7%。

工业部工业经济政策部门助理Zakir S. Mahmud称，政府正在关注劳动密集型产业的激励和资本获取。目前，行业仍然存在一些障碍，例如对进口原材料的依赖，劳动生产率与工资增加，和资本货物需求不成正比。

他补充称，业界需要工业机械更新，因已老旧。工业部将鼓励能减轻行业的另类融资。“可通过对老旧机械的更新的贷款。当然是以特别利率的贷款。”

加快结构改革工作组第三工作组副主席Raden Pardede称，政府可以为出口导向的劳动密集型行业敞开特殊利率的空间。“但是必须制定其优先行业是那些。”他说，可获得该特殊利率的行业，必须有对经济产生广泛影响的标准。