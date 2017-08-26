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加快资本支出成为政府刺激措施

【本报雅加达讯】今年第三和第四季度经济增长比上季度有可能上升。因为国民经济获得很多的刺激。

该刺激来自政府支出和货币当局。如所周知，印度尼西亚银行(央行/BI)下调基准利率或央行7天逆回购利率(BI 7-day RR Rate)0.25%成为4.5%。这样做是为了引发银行贷款利息下降。至于财政政策，政府亦已开始加速支出预算的吸收。

财政部预算总局局长阿斯科拉尼(Askolani)称，2017年1月至7月的资本支出落实达58兆盾，同比上升17.89%。该落实比2016年的49.2兆盾更高。

藉着该成就，在2017年7月份期间的政府主办资本支出落实就已达10.5兆盾，比去年同期的4.8兆盾超过两倍多。而该落实亦比2017上半年的平均月度7.9兆盾更高。

如所周知，政府资本支出是固定资本形成总值(PMTB)贡献者之一，或投资作为国民经济增长的驱动器工具。虽然政府资本支出对投资的份额不超过10%。

总的来说，至7月底的2017年国家收支预算修订案的落实为1063兆盾，同比上升5.57%。而在上述期间的国家收入落实录志为853兆盾，同比上升12.37%。这样一来，至7月底的预算赤字落实为210兆盾，或占国内生产总值(GDP)的1.54%。比2016年的业绩为247兆盾，或占国内生产总值的1.95%更小。