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加工饮食品等四个部门

支撑2018年制造业增长5%以上

【本报雅加达讯】工业部拟订2018年制造业增长指标在5%以上，且比经济增长更高。有四个部门能支撑2018年工业增长，即加工饮料与食品，基础金属，电子，和机械。

工业部长艾尔朗卡.哈尔达托(Airlangga Hartarto)称，2017年第三季度，工业增长达5.49%，超过只有5.06%的经济增长。该契机须加以保持，优先支持支柱部门，例如饮料和食品。

他说，电子工业亦具有快速增长的潜力，因为互联网应用程序认为在生产设施推动和传感器设备正在增加。

日前，艾尔朗卡在雅加达称，“机械加工业亦如此。此工业可成为可持续的主流。何况是，我们有其资源基础，还有原材料。我们鼓励继续其投资。”

艾尔朗卡说，今年波动的工业增长，是由于大宗商品价格因素。倘若国内工业越来越多的使产品往下游方向，则对商品的依赖性将减少。“我们希望，如果在下游的行业越来越强的话，则国家收入将更稳定。”

此外，他说，工业应该能够利用东盟经济共同体(AEC)，以便深化产业结构。艾尔朗卡认为，为深化产业结构而有携手合作潜力的国家是泰国和越南。这两个国家可成为特定部门的标准。

他解释说，“举个例，在机动车工业，我们可与泰国合作，因该国的的机动车零部件工业很强。而在另一方面，我国生产很多的型号，且有比泰国更强的国内市场。在协同作用下，我们的竞争力正在增强。这也可在饮料和食品及电子工业加以实施。”