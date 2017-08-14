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加大力度改善投资环境和简化审批程序

佐科威政府将立即公布第16轮经济配套

【雅加达安达拉通讯社8月14日讯】佐科威总统执政以来，除了竭尽所能全方位发展公共基础建设工程，佐科威政府也聚精会神发展包括海陆空物流系统，希望能提高我国运输物流效率，降低运输成本，让全国各地尤其是较偏远的地区也能同样分享到国家的发展计划。其中是透过降低物流运输费，推行的全国单一补贴燃油价格计划就是佐科威政府对人民履行的执政承诺。

众所周知，历来缺乏中央政府照顾或许也是中央政府鞭长莫及的印尼最东部的巴布亚21个内陆地区，目前已可以分享到统一价格的国家补贴燃油，使大部分巴布亚人民喜出望外。

此外，佐科威政府也加大力度持续改善我国投资环境，尽量简化办理投资申请程序，指示投资统筹机构（BKPM）建立一站式服务（PTSP），简化外国投资者许可证审批程序，与此同时，佐科威政府也指令地方政府必须废除或撤销不利于外国投资者繁文缛节的地方政府条规。

周一（8月14日），我国经济统筹部长达尔敏·纳苏迪安（Darmin Nasution）在雅京表示，政府将于8月17日国庆日后公布第16轮经济配套，着重于改善投资环境和简化外资审批程序。

达尔敏阐述，在新一轮的经济配套中，政府相关部门必须扮演更重要和积极的角色，成立专案工作小组，负责监督执行任务，包括地方政府官员也必须全力以赴确保政府的经济配套内容能全面配合和贯彻执行，以保证外国投资者的计划能顺利落实。

达尔敏补充说，第16轮经济配套的主要目的是加强监督和促进外资投资方案。达尔敏还表示，对于不配合或不实施第16轮经济配套的政府机构或地方政府官员，将以总统令（Perpres）规定采取制裁措施。