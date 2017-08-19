Posted by admin

副总统夫人穆菲达卡拉陪同下

国家第一夫人在雅京JCC 主持印尼创意作品展

【雅加达Liputan6新闻网8月18日讯】在全国普天同庆72周年国庆纪念日之际，周五（7月18日），国家第一夫人伊莉雅娜在副总统夫人穆菲达尤淑夫·卡拉，央行行长阿古斯，中小企业与合作社部长努拉·普斯帕约加，创业经济机构主任 特利宛以及来自相关工业和政府相关机构代表参加者的陪同下，在雅京国际会议中心（JCC）举行由我国央行支持和辅导的中小型企业（UMKM)举办的经济创意作品展览会。

展出的经济创意产品，包括来自全国各地的传统手工艺术品以及具有经济价值的产品。

央行（BI）行长阿古斯指出，本届印尼经济创意产品展览会的来自全国各地由央行提供资金支持和技术辅导的中小型民间企业的手工艺品。

央行行长阿古斯在展览会开幕词中说：“希望透过展览会将我国精致和具有独特性及拥有高文化价值艺术品介绍并推销到国内外市场，发掘经济潜力，提振社会活力。”

我国中小型企业也与国内著名服装设计师建立合作伙伴互惠关系，尤其是在传统手工纺织产品更符合时尚潮流的设计，其中松巴岛（Sumba）传统手工纺织业余我国著名服装设计师Biyan Wanaatmadja建立合作伙伴关系，提升松巴岛传统手工纺织产品。

展览会从18日开始至20日结束，欢迎广大国内民众光临参观。