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前财长Chatib：为应对特朗普保护政策

我国须寻求其它出口目的国

【本报雅加达讯】唐纳德.特朗普(Donald Trump) 的美国总统政策，收紧了美国经济而引发全球的担忧，我国也不例外。那么，特朗普政策对我国有何影响?

前财政部长Chatib于日前，在雅加达史纳延，Fairmont 的万自立投资论坛上称，“特朗普效应须待观察对明年外贸的影响。”

2016年我国经济增长5.02%。若与其它天然资源丰富的各国比较的话，则这种情况较为好些。

此外，去年的经济增长亦由好转的出口业绩所支撑，特别是其价格已开始复苏的矿业出口。

不过，Chatib却担忧特朗普实施的诸如“美国第一”政策，其核心是把美国作为优先，限制来自国外的各种产品，将提供相当显著的影响。

该苏西洛总统时代的前财政部长说，“这将影响到中国，这样一来将减少对我国产品的需求，且商品原料价格的上涨将无法继续。”

因此，Chatib说，政府应立即应对，其中之一是为出口我国商品而做好准备其它目的国。“特朗普保护政策已经实施，因此在这局限性之际我们必须移动。我们必须观察我们的东盟市场作为一个契机。”