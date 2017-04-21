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制药工业有信心

能积极推动出口市场

【本报雅加达讯】今年首季，制药业出口销售未能令人振奋，根据中央统计局（BPS）数据，今年1月至3月期间，药物出口比去年同期的1.368亿美元降低3.79%，成为1.317亿美元。

日前，制药联盟理事会（GP Farmasi）工业原料和贸易发展和研究主席文森特.哈利延多（Vincent Harijanto）

对记者表示，对今年的出口提高有信心，虽然仅提高1位数。“仍有很多时间，我们定下指标，制药工业出口能提高4%至5%。”

文森特仍有信心，因许多药物生产商持续设法提高产量的缘故，根据贸易部（Kemendag）

数据，去年，我国药物出口销售达到5.66亿美元，该数目比2015年的5.86亿美元降低3%。

从2011年至2012年的药物出口提高12%，成为4.33亿美元，而从2012年至2013年的药物出口仅提高2%，成为4.42亿美元，2013年至2014年提高17%，成为5.18亿美元。

如从Indofarma公司的药物生产商可看出，出口盈利还未显著，该公司坦言，并未拥有广大的出口线路。

日前，Indofarma公司秘书亚瑟.阿拉法（Yasser Arafat）对记者称，“至今年首季，公司的出口增长，只有1位数。”

有关今年首季药物出口业绩降低事宜，亚瑟声称，可能是全球经济受到美国政治局势影响。“但我们预测，今年能提高或至少与去年相同。”

该国营制药企业坦言，只能满足小数量的出口需求，亚瑟声称，今年首季，Indofarma公司的出口业绩增长仍受中东区买主的支撑。“如阿富汗（Afganistan）

、伊拉克（Irak）和其他阿拉伯国家。”