Friday, August 11th, 2017 | Posted by

利用卡塔尔被断交的危机
KADIN吁国内企业扩大出口

【本报雅加达讯】印尼工商会馆伊斯兰会议组织（OKI）和中东常务委员会主席法利（Fachry Thaib）呼吁国内企业利用卡塔尔被断交的危机，作为我国促进向这个石油储量丰富国家出口各种商品的机遇。

他昨日在雅加达说：“目前沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、巴林和埃及4国宣布与卡塔尔断交。对我们企业家来说，如何借此机会加大出口。”

法利称，印尼工商会馆代表团上周与肩负贸易使命的卡塔尔73位企业家进行会晤后，本月底将拜访卡塔尔探索出口潜力。

6家国营企业包括印尼水泥公司代表和几家国营建筑企业代表也参加印尼工商会馆与卡塔尔企业家的会晤。

卡塔尔需要与施工有关的货物，因为该国正为2022年世界杯兴建许多基础设施。他们需要建筑材料和食材，但断交危机导致建筑材料和食材难以运抵卡塔尔。土耳其直接出动飞机，向卡塔尔出口各种商品。我国为何不趁此机会呢？”他说。

印尼卡塔尔商务理事会主席亨德拉（Hendra Hartono）称，我国向卡塔尔的出口潜力巨大，因为卡塔尔正为2022年世界杯积极兴建基础设施。

2022年世界杯，卡塔尔斥资多达220亿美元建造5座运动场馆，所以需要我国的钢铁材料和水泥。为卡塔尔基础设施建设工程使用我国商品，我们将探索新渠道，”他如斯说。

鉴于卡塔尔被海湾邻国集体实施禁运，我国出口其他商品的商机也成为促进我国出口的方式。

亨德拉说：“卡塔尔企业界需要10种商品，比如纸品、熟食、衬衫、缝纫机、煤球、鲜鱼、肉鸡以及药物。这些商品不是我国向卡塔尔出口的主要商品。

卡塔尔海湾邻国实施的禁运，导致我国通过阿曼向卡塔尔出口商品，不可能通过沙特阿拉伯和阿联酋。

我国不会直接出口卡塔尔。从地理上看，我国可通过阿曼出口，但是运费更昂贵，”他如斯说。

2016年期间，我国向卡塔尔的出口总额达到9亿美元，而截至今年中旬，我国向该国的出口总额大约7亿美元。鉴于卡塔尔遭到断交危机，我国要尽力扩大向该国出口，使我国出口价值不下降。

亨德拉说：“若没有突破性步骤，价值会更低。我们要有突破性步骤，为扩大出口寻求解决方案、和提供服务。”

沙特阿拉伯、巴林、阿联酋和埃及以卡塔尔支持恐怖主义活动包括支持穆斯林兄弟会、破坏地区安全局势为由，宣布断绝与卡塔尔的外交关系。这海湾四国评穆斯林兄弟会与恐怖主义活动归为一类。

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