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利用卡塔尔被断交的危机

KADIN吁国内企业扩大出口

【本报雅加达讯】印尼工商会馆伊斯兰会议组织（OKI）和中东常务委员会主席法利（Fachry Thaib）呼吁国内企业利用卡塔尔被断交的危机，作为我国促进向这个石油储量丰富国家出口各种商品的机遇。

他昨日在雅加达说：“目前沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、巴林和埃及4国宣布与卡塔尔断交。对我们企业家来说，如何借此机会加大出口。”

法利称，印尼工商会馆代表团上周与肩负贸易使命的卡塔尔73位企业家进行会晤后，本月底将拜访卡塔尔探索出口潜力。

6家国营企业包括印尼水泥公司代表和几家国营建筑企业代表，也参加印尼工商会馆与卡塔尔企业家的会晤。

“卡塔尔需要与施工有关的货物，因为该国正为2022年世界杯兴建许多基础设施。他们需要建筑材料和食材，但断交危机导致建筑材料和食材难以运抵卡塔尔。土耳其直接出动飞机，向卡塔尔出口各种商品。我国为何不趁此机会呢？”他说。

印尼卡塔尔商务理事会主席亨德拉（Hendra Hartono）称，我国向卡塔尔的出口潜力巨大，因为卡塔尔正为2022年世界杯积极兴建基础设施。

“为2022年世界杯，卡塔尔斥资多达220亿美元建造5座运动场馆，所以需要我国的钢铁材料和水泥。为卡塔尔基础设施建设工程使用我国商品，我们将探索新渠道，”他如斯说。

鉴于卡塔尔被海湾邻国集体实施禁运，我国出口其他商品的商机也成为促进我国出口的方式。

亨德拉说：“卡塔尔企业界需要10种商品，比如纸品、熟食、衬衫、缝纫机、煤球、鲜鱼、肉鸡以及药物。这些商品不是我国向卡塔尔出口的主要商品。”

卡塔尔海湾邻国实施的禁运，导致我国通过阿曼向卡塔尔出口商品，不可能通过沙特阿拉伯和阿联酋。

“我国不会直接出口卡塔尔。从地理上看，我国可通过阿曼出口，但是运费更昂贵，”他如斯说。

在2016年期间，我国向卡塔尔的出口总额达到9亿美元，而截至今年中旬，我国向该国的出口总额大约7亿美元。鉴于卡塔尔遭到断交危机，我国要尽力扩大向该国出口，使我国出口价值不下降。

亨德拉说：“若没有突破性步骤，价值会更低。我们要有突破性步骤，为扩大出口寻求解决方案、和提供服务。”

沙特阿拉伯、巴林、阿联酋和埃及以卡塔尔支持恐怖主义活动包括支持穆斯林兄弟会、破坏地区安全局势为由，宣布断绝与卡塔尔的外交关系。这海湾四国评穆斯林兄弟会与恐怖主义活动归为一类。