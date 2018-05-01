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利率低和担心受监视

逾20亿盾存款账户数量下降

【本报雅加达讯】存款保障机构（LPS）数据显示，金额超过20亿盾的储蓄或存款账户数量减少。

截至2018年2月，存款超过20亿盾的账户为25万零401个。与2018年1月的25万1401个账户相比，数量下降了0.34％。截至2018年2月，存款总额为3024兆盾。与2018年1月的3005兆盾相比，却增加了0.65％。

国际Mayapada银行（MAYA）总裁 Hariyono Tjahjarijadi在日前阐明，从银行方面来看，有几个因素导致账户数量下降，其中是把存款转移到其他投资工具。

他说：“从理论上讲，账户数量减少的可能性很多。例如，客户购买利息高于存款的证券，就是一种转移。此外，客户还将资金转移到信托基金和股票等投资和存储工具。”

中亚银行（BCA）总裁Jahja Setiaatmadja认为：“账户数量下降但金额增加的现象原因尚未确定。从道德的角度看，我们不能询问，可能是那些存款金额在20亿盾以上的客户进行拆分，从而使原来得不到保障的存款获得保障。”

他续称：“此外，存款利率低也可能是账户数量下降的原因。事实上，从央行（BI）的数据来看，国民银行的平均存款利率已经在5到6％的范围内，或许是利率缺乏吸引力之故。”

2018年2月央行货币供应数据显示，定期存款利率平均是5到6％，1个月期的从此前的5.72%降至5.65%，3个月期的从6.03%降至5.97%。另外6个月期的从2018年1月的6.49%降至6.40%，12个月期的从6.68%降至6.56%。

经济与金融发展研究所（INDEF）经济学家Bhima Yudhistira表示，在存款人或资金所有者眼中，低利率被认为不太有吸引力，这导致他们向其他工具转移其资金。

他说：“这种低利率导致部分资金转移到另一种工具，即债券。 10年期政府债券收益率今为6.3％。”

Bhima续称：“另外，早期的迹象表明，商业参与者为税务信息披露（自动交换信息/AEOI）的实施做好准备。

他说：“受到监视的外籍人士账户最低限额为25万美元或34.7亿盾。因此企业家，尤其是外资企业开始降低每个账户的余额。 或拆分成几个账户，使其余额不足 30到50亿盾。”

Bhima披露，账户数量和余额的异常与税收透明度规则有关。 或者可以称为受税务政策影响的富裕商人行为。