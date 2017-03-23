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利息趋于下跌

银行加速提高费用收入

【本报雅加达讯】因利息降低的威胁，以及为保持盈利增长的势头，银行业致力于提高费用收入（fee-based income）。国家储蓄银行（PT Bank Tabungan Negara Tbk.，股代号BBTN)拟定指标，今年费用收入增长两位数。

国家储蓄银行财务与财库董事经理Iman Nugroho Soeko称，利息外的收入多数由行政成本的费用所贡献。“去年增长约13％。我们拟定指标，今年会更大，理应在25％至30％水平。”

他乐观地表示，随着今年积极扩展业务，该银行的指标可实现。该银行设定业务发展至2020年，尤其是数字银行业务的路线图（试点项目）。

在未来两年内，该银行将增加在我国各地，如三宝垄、雅加达、泗水、锡江和棉兰的60家智能分行。准备该发展的投资达530亿盾。希望该数字银行服务的实施，能够加快公司经营的业绩，包括提高利息外的收入。

去年，该银行的费用收入达6556亿盾，比2015年同期的5959亿盾增长10％。此外，该银行的非利息营运收入包括有价证券金融资产的合理价值增加至99亿5000万盾、有价证券金融资产的出售利润2725亿盾、减值亏损的储备金复苏（CKPN）为9800万盾与其他收入3466亿盾。

“今年我们的数字银行业务开始转好。如果成功销售，就非常好，我们可依赖该业务。”同时，随着信贷增长20%的指标，今年该银行的净利息收入，比去年同期的8兆2500亿盾有望增长20％。

马来亚银行（印尼）（PT Maybank Indonesia）也希望，今年费用收入能恢复增长，此前，去年曾下降。根据该公司的财务报告，去年底该银行的费用收入达1兆2530亿盾，比2015年的1兆2950亿盾下降3.24％。

马来亚银行（印尼）全球银行业务经理Eri Budiono称，费用收入与行政收入的贡献来自交易活动。“反正今年和未来，我们将重点增加费用收入，策略是更积极的获得贸易和现金，这是主要的贡献者。”

希望企业部门可贡献费用收入至35％，从先前的29％增长6％。印尼银行业统计的数据，商业银行组的非利息营运收入每年持续增长。去年年底，非利息营运收入达249兆6900亿盾，而非利息营业成本达456兆2400亿盾。