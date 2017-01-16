Monday, January 16th, 2017 | Posted by

出口137.7亿美元和进口127.8美元
去年12月我国外贸顺差9.9亿美元

suharyanto

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【本报雅加达讯】201612月的我国对外贸易顺差9.9亿美元，其中出口为137.7亿美元和进口127.8美元。

累积的20161月至12月，亦录志顺差87.8亿美元。

昨日，中央统计局(BPS)局长苏哈利延多(Suharyanto)在雅加达中区，该局总部的新闻发布会上称，“顺差更多来自非油气出口，而油气则逆差。这是201612月份的位置。”

137.7亿美元出口或比2016年的11月份上升1.99%，若与201512月比较的话则上升15.57%

上述137.7亿美元出口总额，其中125.4亿美元来自非油气出口或上升1.13%。而油气出口从201511月至201612月上升11.66%

油气出口的提高是因为原油出口上升10.67%4亿4390万美元，而原油产品亦上升30.69%9140万美元和煤气出口提高10.18%6亿9640万美元。

苏哈利延多补充称，油气出口的上升是因为其数量上升9.75% 以及油气涨价的缘故。至于非油气出口值上升1.13%，但其出口量却下降4.85%。“数量下降，价值提高则表示在国际市场的非油气出口价格开始上涨，例如椰干，棕榈油，核仁油及其它。”

累积的20161月至12月的我国出口达1444.3亿美元，或比去年同期下降3.95%，而非油气出口达1313.5亿美元或降低0.34%

201612月的进口为127.8亿美元或环比上升0.88%1亿1090万美元。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=173113

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