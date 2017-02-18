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出口133.8亿美元进口119.9亿美元

正月份我国外贸顺差14亿美元

【本报雅加达讯】中央统计局(BPS)局长Kecuk Suhariyanto周四在新闻发布会上称，2017年正月份的出口为133.8亿美元，和进口119.9亿美元，以致我国对外贸易出现顺差14亿美元。该数字为自2014 年正月份以来的最大顺差。

上述出口133.8亿美元比2016年的正月份有相当显著的上升为27.71%。该出口的上升是因为自去年底大宗商品价格上涨趋势。

比起上个月，出口下降3.21%。其中油气从12.5亿美元上升1.72%成为12.7亿美元，和非油气则由125.8亿美元下降3.7%达121.1亿美元。

非油气出口市场份额其目的国略有变动，中国居首位达15.5亿美元(12.80%)，接下去是美国14.3亿美元(11.77%)和印度13.2亿美元(10.89%)。

而2017年正月份的进口值达119.9亿美元，或由去年同期的104.7亿美元上升14.54%。

比起2016年12月份则进口下降6.21%。这是因为非油气进口值8亿9900万美元或下降8.12%，虽然油气进口上升1亿630万美元 或6.25%。

非油气进口市场份额，中国达29.2亿美元，其次为日本10.3亿美元和泰国6.5亿美元。