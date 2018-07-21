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出口税收入已超指标

2018上半年关税收入落实71.95兆盾

【本报雅加达讯】截至2018年上半年的出口税收入已超过所定下的指标。而贡献最大的是来自印尼自由港公司(PTFI)和Amman Mineral Nusa Tenggara(AMNT)公司。

日前，财政部关税总局局长赫鲁(Heru Pambudi) 在雅加达称，“其成分是印尼自由港公司2.24兆盾， Newmont (AMNT)公司2900亿盾。”

而截至2018年上半年的关税收入落实为71.95兆盾，或占194.10兆盾指标的37.07%。其细节是，进口税为17.71兆盾，或占指标35.70兆盾的49.61%，印花税50.96兆盾，或占指标155.40兆盾的32.79%。

至于出口税已达3.28兆盾，或占指标3兆盾的109.41%。赫鲁说，出口税获自铜，其它矿物部门(矾土，镍)，棕榈原油(CPO)衍生物，和皮革。

从3.28兆盾的出口税总额，其中2.53兆盾是来自矿物，即印尼自由港公司和以前称为Newmont的AMNT公司的出口结果。

接着，其它矿物为5160亿盾，即来自镍3600亿盾，和矾土1560亿盾。棕榈产品或棕榈原油衍生物1290亿盾，木材和皮革1100亿盾。

他接着说，“其核心首先是铜，其次是其它矿物，第三是棕榈原油衍生物，和第四是皮革。”