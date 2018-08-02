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减少盾币汇率波动

政府准备好三个步骤

【本报雅加达讯】政府已经准备好三个步骤来减少盾币的波动，即将生物柴油混合物强制性扩大20％（B20），减少进口和增加国内含量（TKDN），并加强旅游业。

国内含量规定将适用于石油和天然气上游部门和发电部门。政府定下目标，将从国内含量和生物柴油每年分别节省200万美元和560万美元外汇。

工业部长Airlangga Hartarto称，政府正在为实施这三个步骤制定规则。7月31日下午，Airlangga部长在茂物总统行宫出席小型内阁会议后说：“其他各种措施也将尾随而来。”

工业部长透露，B20的规定不仅适用于公共服务义务（PSO），也适用于非公共服务义务。他说：“因此，无论是不是公共服务义务，总之所有行业都不会有实施B20的技术障碍。需要做好准备的只是燃油经销公司了。”

Airlangga表示，将鼓励两个工业部门增加国内含量，即石油和天然气上游部门和发电部门。政府正在准备以总统命令书形式的法律保护伞。他说：“如今只等待其总统命令书的颁布。”

然而，工业部长不愿意提及国内含量的规定将如何实施。他只是说，这条规定与汽车行业的规定不一样，因为更多的是在政府项目中的采购。

在国内含量中，Airlangga Hartarto说，可以节省的外汇每年达到200万美元。而生物柴油每年约560万美元。佐科威总统早些时候强调要加强外汇储备，须控制进口和增加出口两个战略政策。

内阁秘书处页面引述总统的要求说：“我要求再次详细评估进口产品，我们需要停止或减少非战略性项目。”

总统还提醒说，前一次小型内阁会议中他说过强制使用生物柴油的事必须立即执行。总统要求进行监测，因为从燃油（BBM）进口节省下来的外汇非常大，即每天2100万美元。此外，总统强调了从1年半到2年前讨论过的国内含量的提高，但其实施至今仍然不彻底。

与此同时，金融体系稳定委员会（KSSK）关注盾币汇率和国家有价证券（SBN）的压力，主要来自对美国联邦基金利率（FFR）持续升息预期以及美国政府与其主要贸易合作伙伴中国的贸易战情绪。

尽管如此，金融体系稳定委员会认为经济和金融体系的基本面和稳定性状况仍得以保持。这反映在通胀率较低、金融体系的流动性充足和相当充裕的外汇储备上。

此外，该委员会认为国家收支预算赤字水平仍在控制之中，主要的贸易盈余仍然保持，银行业绩也在改善。