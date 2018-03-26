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净息差降低

银行将更注重管理营运成本

【本报雅加达讯】一些银行预测净息差趋于下降。主因是银行间贷款利息的竞争激烈。此外，今年初贷款的发放也尚未高。

印尼国家银行（PT Bank Negara Indonesia Tbk（BNI），股代号BBNI）承认，2018年首季度净息差将比2017年略有下降。主因是，年初发放的贷款尚未快。

印尼国家银行董事副总经理Herry Sidharta表示，贷款和定期存款的利息竞争也有所增加。因此，必须通过增加廉价资金的策略和努力抑制资金成本，以提高非利息收入。”此外，该银行将更加注重运营成本的管理，以支持盈利在净利息收入下降时的业绩。

国家储蓄银行（PT Bank Tabungan Negara Tbk（BTN），股代号BBTN)致力于维持今年净息差在4.5％-5％的范围内。该净息差的预测范围低于2017年的4.76％。

国家储蓄银行董事财务和财库经理Iman Nugroho Soeko称，为了维持净息差，该银行设定两种策略。“首先是管理廉价资金（或低成本资金）并实施正确的贷款利息。”

宝石银行（PT Bank Permata Tbk.，股代号BNLI）也预计，今年净息差将承受压力。不过，该银行深信可达到已经设定的贷款增长目标。

今年初，该银行预计，净息差比去年不会有太大差异。去年，该银行的净息差为3.99％，略高于2016年的3.93％。

上周三（14/3）Mandiri Sekuritas （Mansek）证券公司发布的研究报告中，去年银行业的净息差为6.28％，比2016年下降41个基点（bps）。该净息差的降低是因为去年第四季度一些银行降低贷款利息。这使得银行的利润率减少，从2017年第三季度的6.36％降至2017年第四季度的6.17％。