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农民要求国粮署

大量采购本地红葱

【本报雅加达讯】国内红葱农民正在忧虑。这是因为农民级红葱售价很低，平均每公斤1万5000盾以下。该价格低于理想价格，每公斤1万8000盾至2万盾。

据全国红葱委员会(Debanas)秘书长慕达希尔(Mudatsir)称，红葱价格下降已经常发生。“价格下降是因为在数个红葱中心大丰收。”他这么说。

他说，红葱价格下跌发生于大约最近三周。因此，红葱农民希望政府立刻以公平价格大量收购农民的红葱。

他称，红葱价格下降趋势，将持续至开斋节之后。目前，红葱供应量已不太多，以致供应量将减少，将使价格再回升。

红葱农也提议，当未来红葱价格处高价时，要求政府不开放红葱进口龙头。“我们能接受像目前的情况，重要的是当价格提高时，不要进口。”他如斯说。

看到这样情况，贸易部已向国营企业部长致函，希望要求国粮(Bulog)按照条例规定的价格收购农民红葱。

贸易部长英卡尔迪亚斯(Enggartiasto Lukita)称，“红葱大幅下降。我们已向国营企业部呈报，希望派国粮署若价格低于决定的基价时立刻采购红葱。