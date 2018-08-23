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农业部鼓励农民 生产符合出口品质的红葱

【本报雅加达讯】农业部园艺总署鼓励红葱生产中心的农民，生产符合出口市场需求的优质商品。

农业部园艺总署蔬菜和药用植物经理帕里哈斯多（Prihasto Setyanto）昨日在雅加达称：“肯定的是政府鼓励红葱生产中心农民，生产优质的商品，尤其是在7月至11月期间的最佳收获期的商品。”

他解释，出口品质的红葱特点是最小直径2.5厘米，果实呈扁圆形不是椭圆形，外表皮鲜红色。

农业部定下今年的红葱总出口量达1万5000吨，比去年7750吨的两倍数。

帕里哈斯多续说，直至今年11月份，我国将把红葱出口到市场大的东南亚国家，比如泰国、新加坡、马来西亚、越南和菲律宾。

今年7月初，我国向新加坡出口6000吨红葱。这些红葱来自东爪省泗水市的国内企业Aman Buana Putera公司供应。

随后，中爪省勿里碧的红葱产地农民，通过出口商Revi Makmur Sentosa公司向泰国出口5600吨红葱。

农业部的数据显示，我国自2016年已停止进口红葱，反而出口736吨红葱。2017年我国再次出口7750吨红葱，同比激增93.5%。

红葱出口量激增，与去年的红葱种植面积达15万8172公顷，同比增加5.711%同步。勿里碧县的红葱种植面积占全国的18.5%。

与此同时，印尼红葱委员会（DBMI）主席穆达希（Mudatsir）称，在漫长的旱季生产红葱，尤其是具有出口品质红葱，供水成为最大的挑战。

他在雅加达说：“只要供水充足，在旱季的收成的品质将非常良好，果实大。如何保持红葱种植园的供水足够是最大挑战。”

鉴于今年的旱季预计会持续到9月，穆达希解释，在旱季的红葱收成品质，比雨季更好。

他续说，国内一些红葱产地，比如勿里碧、东爪省岸朱、玛琅、庞越、博佐内戈罗、漯水、三邦、巴米加三、莫佐克托、文多禾梭的农民已准备水泵来满足供水需求。

穆达希接着评价，红葱农民能达到农业部定下今年的红葱总出口量达1万5000吨的目标。

那是因为国内的红葱种植总面积达12万公顷，平均每公顷的产量大约10.5吨至11吨。

鉴于国内对红葱的需求量达90万吨至100万吨，穆达希预计红葱产量还过剩20万吨。

“虽然过剩，产量可能会缩减，所以总出口量目标定为1万5000吨，我想是很实际的，”他说。