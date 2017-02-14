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农业部长预计明年 我国玉米能自给自足

【本报棉兰讯】虽然政府成功减少玉米进口量至66%，但农业部长阿姆兰（Amran Sulaiman）声称，政府将继续致力于做到玉米自给自足指标。

阿姆兰上周末在棉兰市说：“不如大米，国内的玉米和大豆产量没有过剩。特别是玉米，预计我国于2018年才能自给自足。”

虽然产量没有过剩，农业部长评国内的玉米产量越来越多，储备量大，以致进口量已减至66%。“鉴于产量增多，政府深信在近期内或至少于2018年，国内的玉米产量能过剩，”他如斯说。

部长续说，若产量增多，进口量也将跟着减少。

政府在减少进口的努力中，不但鼓励生产中心地区包括苏北省提高产量之外，而且与饲料商协会（GPMT）建立合作关系。

政府呼吁GPMT鼓励成员企业，在生产饲料更优先使用国内玉米产品。

他说：“饲料生产商吸收国内玉米产品将使农民更有兴趣种植玉米，以致国内生产能满足国内消费和饲料工业对原料的需求，每个月大约170万吨。”

为避免在收获季节期间（1月至3月）的玉米价格因供过于求而暴跌，政府呼吁国家粮食署采购农民的玉米产品。