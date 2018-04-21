Saturday, April 21st, 2018 | Posted by

农业部长阿姆兰称
2017年农产品出口值达440兆盾

农业部长阿姆兰.苏莱曼(Amran Sulaiman)

农业部长阿姆兰.苏莱曼(Amran Sulaiman)

【本报雅加达讯】农业部门的出口业绩显示积极的一面。这可从农业部门出口值的上升反映出来。

农业部长阿姆兰.苏莱曼(Amran Sulaiman)称，2017年在农业部门的出口值达440兆盾。上述成就已提高24%

周五，他在雅加达，印尼卜蜂(Charoen Pokphand Indonesia）上市公司总部称，“农业出口总额24％，总值达440兆盾。今年我们将致力于比去年的出口更大。”

他说，畜牧业贡献14兆盾。“我们估算畜牧业的出口值大约商14兆盾。”

政府正加紧农业部门的出口。其中之一是通过在边境数地区兴建粮仓。如我国和新加坡边境的Lingga，我国和马来西亚边境的Entikong，我国和东帝汶边境的MalakaBelu ，以及我国和巴布亚新几内亚边境的Merauke

阿姆兰说，“从边缘建设如何来改善边境的经济，并且同时也为出口目的。”

他接着说，其商品也是多样化的，这符合地区的需求，以及在邻国的需求。“那么邻国所需的商品是那些，如洋葱，鸡肉，牛肉，有机大米，我们在边界兴建且运行了两年。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212739

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