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农业部表示乐观

东加省明年大米能自足

【本报雅加达讯】农业部对东加省明年能达到大米自给自足而表示乐观，并准备为东加省政府提供所需要的支持。

农业部长阿姆兰（Amran Sulaiman）日前在雅加达说：“鉴于农田总面积达到2万公顷，东加省是有潜力变成为国内粮食仓库地区之一。”

当在东加省参与大面积收割活动时，阿姆兰说农业部长将协助东加省政府实现稻田面积复种指数增加到每年2次。

阿姆兰深信，若实行稻田面积复种计划，可以抑制大米价格、压低通胀率，以及停止从东加省购买大米。“这是就是加里曼丹必须达到大米自给自足的原因。农业部将提供良种援助，”他如斯说。

东加省省长长阿旺（Awang Faroek Ishak）对东加省明年能达到大米自给自足，并达到大米总产量60.8万吨的指标表示乐观。

“我深信东加省的大米产量肯定达标。目前，农民一年播种一次。若农民在一年内播种两三次，只要水份供应充足，我深信东加省将达到大米自给自足，同时对国内大米自给自足的努力作出贡献，”省长说。

此前，东爪省的稻谷产量每年短缺8万吨。若每公顷稻田的平均产量达6.5吨，阿旺深信东加省明年能达到大米自给自足。

东加省的大米产量增多，能从Penajam Paser县Babulu镇Gunung Intan乡镇农民的大米收获量显示出来。阿旺说：“大米收获量非常令人愉快。若农民具有更好的灌溉系统，产量会更多。为东加省的稻谷产量继续增加，省政府将对灌溉系统提供关注。”

在农业部以农用工具或修建灌溉系统形式的支持下，东爪省政府深信在未来期间的农业更加发展。

因此，省长鼓励农民习惯于使用各种农用工具，比如收割机和手扶式拖拉机来支持农业的发展。