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农业部把班图尔县特产turi麻鸭

定为我国优质本土鸭

【本报班图尔讯】农业部把日惹特区班图尔县本土家禽——turi麻鸭，定为全国优质本土鸭以至可以在我国各地养殖。

班图尔农业粮食、海洋和渔业局局长普隆（Pulung Haryadi）日前在班图尔说：“在班图尔的Turi麻鸭是我国家禽遗传资源品种。符合农业部长条例的规定，班图尔本土家禽turi麻鸭是我国的优质本土鸭。”

他称，turi麻鸭能适应任何气候或环境，所以养殖前景明朗。

“由于未来的前景明朗，我们继续养殖turi麻鸭，更何况国内市场对鸭蛋和鸭肉的需求越来越高，”普隆如斯说。

他解释，这属于爪哇种的turi麻鸭的产蛋率颇高，适应环境的能力高。

普隆说：“一只turi麻鸭的年产蛋量230枚。除此之外，以适应环境能力强而著称，因为能够在任何环境中生存下来。”

班图尔县政府自7年前开发养殖的turi麻鸭，非常受到烹饪业者或肉鸭饲养业的欢迎。turi麻鸭蛋殼颜色绿松石，外形是瓶状的。

“许多家禽养殖场，甚至来自班图尔以外地区，比如中爪省的八加连、格布门、三宝垄甚至巴布亚省开始养殖turi麻鸭，”他如斯说。

农业部长把turi麻鸭定为国内优质麻鸭是班图尔县甚至日惹特区家禽领域还是第一次。

普隆说：“Turi麻鸭的养殖的方法是净化、保护、养殖和提供优质种子和可持续利用，来实现政府的主要目标，即做到国内粮食自给自足。”

班图尔县鸭养殖业协会苏巴尔佐（Suparjo）声称，养鸭场业务前景相当明朗。

“4000只蛋鸭平均日产蛋2800枚至3600枚，每个售价1600盾，”他说。

苏巴尔佐称，鸭养殖场每天的收入达500万盾至600万盾，每个月的平均营业额1.3亿盾至1.6亿盾。

“还加上在一个星期内可出售的肉鸭大约2200只，每只价格2万8000盾。每个月平均营业额达2.46亿盾，”他如斯说。