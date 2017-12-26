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农业部吁国内蔬菜种子生产商

提供优良大蒜种子

【本报普哇加达讯】为提高国产大蒜产量，农业部呼吁我国蔬菜种子生产商提供优良大蒜种子。

农业部园艺局局长史普尼克.苏约诺（Spudnik Sujono）在西爪省普哇加达Cempaka镇Benteng村主持印尼东西部种子公司（East West Seed Indonesia，简称Ewindo）举行710吨空心菜种子出口运送仪式时表示：“国内的大蒜需求量很高，因此，我希望，蔬菜种子生产商能提供优良大蒜种子。”

他解释说，一向以来，我国每年的大蒜需求量达到50万吨，但国内仅能供应2万吨产量。

上述情况使政府还必须继续进口大蒜，来满足国内需求量。为此，农业部希望，我国蔬菜种子生产商能提供优良大蒜种子。

“提供种子主要为提高国产大蒜产量的措施，”他这么说。

他建议，Ewindo公司作为蔬菜种子生产商能提供优良大蒜种子，以致能应对我国仍进口大蒜的挑战。

他认为，国产的种子质量愈加获得全球市场的青睐，这能从Ewindo公司出口710吨空心菜种子显示出来。上述蔬菜种子的出口量创新高。

史普尼克补充说，出口710吨空心菜种子是卓越的成就，因为种子单位尺寸非常小，通常仅出口100吨至200吨，但现在却能出口710吨。

与此同时，农业部园艺局局长亦提醒，佐科威总统不要政府实施使公司难以良好发展的许多条例，以致各种商品，如园艺产品和种子的出口每年能继续提高。

与此同时，Ewindo公司总经理格连（Glenn Pardede）声称，至2018年3月份我们将分阶段地出口上述710吨空心菜种子，出口目的国是日本、缅甸，以及泰国。

“出口710吨空心菜种子证明了我国已经得到国际市场的认可。该710吨种子是从总面积70万公顷的农地上生产的，”他如斯称。

他认为，出口蔬菜种子也体现了Ewindo公司通过研发优良种子，以及培养农民，大力支持政府发展国内园艺业部门发展的一种认真态度。

除了空心菜种子之外，Ewindo公司亦已成功出口19种其他植物种子，如豇豆、苦瓜、瓜类，以及黄瓜，截至今年底，上述蔬菜种子的出口量预计达到450吨。

此外，上述蔬菜种子出口到一些国家，即日本、新加坡、菲律宾、越南、香港、印度、缅甸、马来西亚，以及泰国。