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冗长旱季 推动盐产提高产量

【本报雅加达讯】冗长的干旱季节，为国营盐公司（PT Garam）和盐农带来好运，自今年7月底，国盐公司坦言，已生产7万吨盐产，该数目比去年同期的3万吨提高133.3%。

国盐公司总经理布迪.沙松科（Budi Sasongko）对记者称，未来数个月后，公司生产的盐产将剧升。“目前的天气大部分是干旱，虽然有时会下雨，但愿比此前更快。”

因此，布迪有信心，自今年8月，能达致预定的25万吨盐生产指标，因盐收成高峰期是在8月至10月期间，如果能达生产指标，则至今年底也能容易达35万吨盐生产指标。为此，他希望，天气不会发生激烈的变化，从旱季成为雨季。

印尼民间盐农协会主席查克法.梭迪京（Jakfar Sodikin）补充说，自今年7月底，全国盐产已达到40万吨，马都拉岛（pulau Madura）仍成为主要产盐中心，盐产量最高，达到12万吨，这还未包括国盐公司生产的盐在内。“但如果旱季能延展至11月中旬的话，我们预计，盐产量能突破200万吨。”

在全国盐产量很高当中，查克法对工业用盐进口量达到330万吨感到惋惜，该数目比今年工业用盐的370万吨需求差异不大。“该情形成为目前，工业对国产盐的吸收率非常低的理由，因他们更选择进口盐。”

印尼盐使用工业协会主席东尼.丹杜（Tony Tanduk）不否认该指责，但他承诺，8月至10月期间，工业界将吸收国产盐。“为再申请进口工业用盐，我们将考虑预先使用国产盐。”

今年盐需求达到450万吨，在该数目，其中370万吨是供工业用途和80万吨供消费用途。