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内阁秘书帕拉摩诺阿侬称

明年基础设施预算将增加约110兆盾

【本报雅加达讯】政府确定主宰佐科威总统五年工作计划的基础设施建设明年将继续下去。内阁秘书帕拉摩诺.阿侬(Pramono Anung)称，基础设施仍将继续兴建，虽然2019年国家收支预算(APBN)将优先发展人力资源。

日前，帕拉摩诺在雅加达总统府的内阁会议结束后说，“明年的基础设施预算将上升。其增加的数字在110兆盾以上。”在该会议上，佐科威总统和部长们一起商讨将于下周四，在国会宣读2019年财务报告的定稿。

帕拉摩诺说，明年的基础设施预算将均匀地加以分配，例如海，陆，空基础设施。“此外亦提供有关小学，和现在很大程度上被忽略的初中及高中学校的基础设施建设。”政府为基础设施项目分配的资金为410.4兆盾，或占2018年国家收支预算中的总支出的18.48%。该数字比去年的基础设施预算390.2兆盾上升5.2%。

如果增加计划最少110兆盾，在未来的2019年国家收支预算草案中获批准的话，则基础设施预算将增长26.8%。而基础设施预算增加最多的是2015年国家收支预算，即65.6% 达256.1兆盾。最近政府大兴土木建设的努力遇到了新的挑战。中央统计局(BPS)记载，进口基础设施项目组成部分的原材料，例如钢铁和机械急剧上升，且参与推动上半年的我国贸易逆差。

在上周的内阁会议上亦作出决定，将审查一些基础设施项目，因对国家收支的压力也越来越大。对依赖进口原材料的项目优先考虑推迟。此外经常帐赤字(CAD)的扩大，据央行称今年将达到250亿美元，认为加重盾币汇率稳定的努力。