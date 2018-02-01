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冀投资者正面看待印尼经济发展形势

穆尔多科在雅京会见经合组织代表

【雅加达Viva新闻网2月1日讯】总统府幕僚长穆尔多科(Moeldoko)周四（2月1日）在雅京Bina Graha会见经济合作与发展组织(OECD)主任安德烈亚斯（Andreas Schaal）一行并对我国经济发展进行交换意见。

世界银行和国际货币基金组织将于2018年10月在巴厘岛举行年度会议，因此这次与OECD的会议被视为是一个很重要的热身会议。

安德烈亚斯称，印尼在国际眼中是一个非常具有战略意义的重要国家，因此本次的会议也具有重要的意义。

“除了中国，巴西，印度和南非，印尼是经合组织的重要合作伙伴之一国家。”安德烈亚斯说。

经济合作与发展组织，简称经合组织（OECD），是由全球34个市场经济国家组成的政府间国际经济组织，旨在共同应对全球化带来的经济、社会和政府治理等方面的挑战，并把握全球化带来的机遇。

穆尔多科在会谈中解释说，佐科威-卡拉政府执政以来已经推出15项经济改革措施，有效改善国内投资环境和简化繁文褥节的投资申请手续，冀能提振我国的投资，促进经济增长。

他接着说：“前两天在贸易部工作会议上，佐科威总统坚决表示，我国应该不断改善国内投资环境，增加投资和加快出口业绩。”

根据国际评级机构最近公布的一项报告指出，印尼经商便利度排名已从91位跃升至第72位。这也是国际机构，包括世界承认印尼政府在近三年来继续改善投资环境的努力结果。

同时，惠誉评级，标准普尔，穆迪投资者服务等三家国际评级机构也将印尼纳入值得投资的国家。

尽管如此，穆尔多科坦承我国政府还要继续进行各领域的改革。 所以佐科威总统经常举行跨部门工作会议，指示全国各地方首长参与会议和积极参与政府的提振投资的方案。

因此，他解释说，政府非常重视经合组织的到访，希望经合组织能给国际社会对印尼为值得投资的目的地带来积极的效果。因此穆尔多科希望国际投资者正面看待印尼经济发展的良好形势。