Posted by admin

冀增大收入和协调业务

INTA扩展蒸汽发电站工程

【本报雅加达讯】Intraco Penta公司有信心，今年发电业能提供更大的贡献，该贡献来自廖内群岛（Kepulauan Riau）巴淡（Batam）发电2×55兆瓦（MW）的Tanjung Kasam蒸汽发电站（PLTU）。

Tanjung Kasam蒸汽发电站由TJK Power公司运营，Intraco Penta公司收购Petra Unggul

Sejahtera公司的TJK Power公司30%股份。

Intraco Penta公司进行收购之后，计划增加Tanjung Kasam蒸汽发电站的发电量，该蒸汽发电站所占的32公顷（Ha）土地面积使之能实现该计划。

根据计算，Tanjung Kasam蒸汽发电站每年为国电公司（PLN）的运转因数 （availability

factor）达到92%至95%，同时，照付不议（take or pay）为总发电能力的85%。

Anjung Kasam蒸汽发电站运转因数很高，那是因该蒸汽发电站支撑巴淡基础负荷（base load）的25%，目前巴淡总发电量为430兆瓦，高峰负荷为350兆瓦至370兆瓦。

日前，Inta Daya Perkasa公司总经理威利延多.菲帕里延沙（Willianto Febriansa）称，Intraco Penta公司有信心，收购Tanjung Kasam蒸汽发电站对公司有利，“因我们不是持有大部分股份，因此，我们预计，每年能为Intraco Penta公司净收入贡献320亿盾至360亿盾。”

一边收购Petra Unggul

Sejahtera公司的30%股份，Intraco Penta公司也正兴建能发电2×100兆瓦的朋古露（Bengkulu）蒸汽发电站。根据该蒸汽发电站承建企业Sinohydro

Chinese公司，2019年底，该工程已能建成。

如果朋古露蒸汽发电站运营，将在25年内，为Intraco Penta公司经常性收入贡献24.6亿美元。他们也有机会使用公司本身生产的煤炭，该蒸汽发电站能吸收100万吨的4200热量单位（kkal）至4600热量单位的煤炭。

今年，Intraco Penta公司定下指标，收入增长20%，但未详述达致的收入数字。今年首季，该公司获得6000亿盾的合同，同时，调拨5000亿盾的资本支出（capex）。其中1000亿盾来自公司内部现款，余下来自发行股票和贷款。