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兴建Batangtoru水力发电站项目

Apindo苏北省分会表支持

【本报棉兰讯】印尼企业家协会（Apindo）对苏北省南打板奴里县的Batangtoru水力发电站建设项目表示支持。

Apindo苏北省分会主席巴林东安（Parlindungan Purba）周日在棉兰说：“Batangtoru水力发电站将使苏北省的能源供应增加，因为至今还供不应求。”

若能源供应量增大，除了确保企业的运营之外，将吸引新投资者对苏北省进行投资。

这位地方代表理事会成员续说，装机容量510兆瓦的发电站是利用可再生能源转即水力来发电。他评价，可再生能源发电的建设更高效、更环保。

“苏北省的可再生能源材料资源丰富，所以各方要大力支持好像投资者North Sumatra Hydro Energy（NSHE）公司管理的这项可再生能源项目，”他说。

巴林东安希望投资者以遵守政府规则，完成Batangtoru水力发电站建设项目，同时避免水力发电站建设项目带来的负面影响。

“我深信投资者能良好地完成这项工程，因为政府发出许可证前，肯定对这项工程进行评价，并制定投资者必须遵守的各种规定，”他如斯说。

巴林东安续说，地方代表理事会提出了可再生能源法令草案。

此前，NSHE公司环境高级顾问阿古斯（Agus Djoko Ismanto）在南打板奴里县指出，按照计划Batangtoru水力发电站于2020年启用发电。

这座水力发电站确实是环保的，因为位于原始森林外部，或者位于居民非密集混合种植园的其他使用区域（APL）。

阿古斯称，Batangtoru水力发电站利用环保技术，把河流的流动模式转换成电能，所以不会导致Batangtoru河水量降低或提升。