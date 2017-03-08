Wednesday, March 8th, 2017 | Posted by

兴建新炼油厂和增加旧炼油厂产能
北塔米纳需500多兆盾资金

【本报雅加达讯】国营石油北塔米纳(Pertamina)公司需500多兆盾，供投资兴建两座新炼油厂和提高四座旧炼油厂的产能。该计划是为2023年日产量200万桶指标的炼油厂大型项目的部分。

北塔米纳企业通讯副总裁Wianda Pusponegoro称，除了利用公司的资本外，北塔米纳也需要第三方资金来兴建新的炼油厂或者是增加数座旧炼油厂的产能。北塔米纳将通过合资企业方案或财团吸引投资者。

日前，Wianda在雅加达说，“为兴建新炼油厂需要投资100-120亿美元，至于提高产能则需50-60亿美元。因此，若要兴建两座新炼油厂和提高4座旧炼油厂的产能的话，最低限度需400亿美元。”以假设每美元1万3000盾，上述400亿美元投资需求相当于超过500兆盾。上述数字远在每年平均约40亿美元或约52兆盾的北塔米纳资本开支以下。

将兴建的两座新炼油厂坐落于东爪哇的杜班(Tuban)和东加里曼丹的汶当(Bontang)。而列入炼油厂发展计划的四座北塔米纳炼油厂是，在西爪哇的巴隆岸(Balongan)

炼油厂，在中爪哇的芝拉扎(Cilacap)炼油厂，在廖省的杜迈(Dumai)炼油厂，和在东加里曼丹的麻里巴板(Balikpapan)炼油厂。

Wianda接着说，“在东爪哇的杜班炼油厂，我们和Rosneft(俄罗斯油气企业)使用合资企业方案，而芝拉扎炼油厂的发展则与Saudi Aramco（沙特阿拉伯油气企业)合资。

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