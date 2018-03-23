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全球风险上升

我国央行致力于保持国内经济复苏势头

【本报雅加达讯】尽管美国中央银行调升美国联邦基金利率(FFR)，印度尼西亚银行(央行/BI)依然维持7天逆回购利率(BI 7-day RRR)。其目的是在这全球风险上升之际，依然保持国内经济增长复苏的势头。

周三(3月21日)当地时间，美联储(The Fed)在联邦公开市场委员会会议上加息25个基点。藉着该上升，则目前美国联邦基金利率介于1.5%-1.75%范围。虽然已明确表示，美国联邦基金利率今年仅调升3次。但美联储暗示其基准利率将继续上升至2020年。

日前，在我国央行行长委员会会议上决定维持7天逆回购利率4.25%，而存款和贷款利率仍然是各为3.5%和5%。该决定从2018年3月23日开始生效。央行货币和经济政策部门主任Yoga Affandi 称，央行保持基准利率为继续促进国内经济增长。这一向以来所采取的货币宽松政策足以促进经济增长。

央行通讯部门执行主任Agusman 称，全球金融市场的不确定性导致盾币汇率疲软。2018年2月份日均盾币疲软1.65%成为每美元兑13603盾。这是因为有关加息计划的美联储高官的声明，造成外资回归。由于与贸易保护主义政策相关的市场情绪恶化，导致3月份盾币的疲软加剧。他说，“央行将继续留意到这一点，希望通过进入市场来根据基本面价值稳定盾币汇率并保持金融市场机制。”