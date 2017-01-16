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全球经济形势仍未复苏

我国出口物流业务受抑制

【本报雅加达讯】今年仍未复苏的全球经济形势，促使国内物流企业对业务能增长至两位数不表乐观。印尼转发和物流业协会(ALFI)预计，今年国际物流业务增长达不到10%。

雅京ALFI副总主席阿尔曼(Arman Yahya)称，目前在国外有数因素能影响全球物流业务。即欧洲状况不大好，然后是美国当选总统唐纳德.特朗普)Donald Trump)将对外来产品实施保护性政策。肯定将对我国的出口产品有影响。

据阿尔曼称，自数年来我国出口市场久已受抑制。虽然如此，他观察到别的有利可图的其它部门，例如在国际市场的国内纺织品。

Samudera Indonesia 上市公司董事总经理巴尼(Bani Maulana Mulia)坦承，出口物流增长仍远不如进口物流。他亦预测今年出口增长仍不敌进口。他说，“今年理应比去年更好，因为在经济上有积极的迹象。”

虽然巴尼还不能说出今年的进口或者是出口物流业务预测，但他说，比起进口，我国出口仍将受抑制。因为国内产品的出口仍不如进口产品多。结果进口需求还是很高。

根据该企业的财务报告，2016年第三季度，Samudera Indonesia 公司从代理和转发以及终端活动获得的收入为7760万美元，或比去年同期的7260万美元仅上升6.8%。

可是，Jasa Angkasa Semesta (JAS)公司却反而乐观的表示，国际物流市场能对该企业提供业务增长。JAS拟订指标，今年增长5%-7%。该公司通讯主任Martha Lory Fransisca称，“这是符合JAS历史增长趋势，而去年仅增长4%。那是我们所期望的。”