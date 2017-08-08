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全球经济仍处于不景气及中上阶层节约开支之际

中央统计局称我国今年二季度经济增长5.01%

【本报雅加达讯】中央统计局(BPS)确保至目前的民众购买力仍强，这可从仍由增长4.95%的家庭消费所支撑的2017年第二季度经济增长为5.01%看出来。

昨日，中央统计局局长苏哈利延多(Suhariyanto) 在雅加达该局办公处作出上述表示。

家庭消费是基于食品行业，即除了餐馆以外的外源自食品，饮料增长5.24%，和餐馆本身增长5.87%。

他解释说，“因此该食品强劲，可是非食品却小幅下降增长，但在第二季度放缓至4.12%，而在首季度却增长4.14%。”

苏哈利延多接着说，因为经济增长前景尚不明朗，因此中上阶层仍持着节约开支的观望心态，虽然借记卡交易还相当的高，虽则较为放缓。他说，“克制开支是因为全球经济尚处于不确定性之际。但是有一些容纳更高比例的迹象，并不是购买力下降，虽然汽车价格下跌，有谨慎克制开支的迹象，以及对全球经济的未来和现在出现的心理因素。”

虽然如此，他坦承有从传统的交易习惯转移至在线。可是，上述事宜仍出现在中上阶层且其百分比还很小。

他说，“研究数据仍未显示确定的数字，但其总数很小，对生产和消费的国内生产总值(GDP)数据，如果生产100 加以出售100 ，则显示购买力的家庭消费数字还不错，虽有移动但还很小。”