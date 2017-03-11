Saturday, March 11th, 2017 | Posted by

全球煤炭和大众商品价格愈加好转
东加里曼丹经济将重新振作起来

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佐科威总统周四在雅加达总统办事处主持内阁局部会议。

 

【本报雅加达讯】佐科威总统表明，煤炭和大宗商品价格在全球市场愈加好转的情况下，东加里曼丹的经济将重新振作起来。

尽管如此，总统希望利用这种势头，采取必要的措施发展矿业以外的其他优越部门，如农业，农园，渔业和加工工业。

总统说，发展其他优越部门至关重要，因为将提供增值以及更多的就业场所。总统也希望随着新棕榈油厂开始运作，Bontang炼油厂的 建设，以及通过北塔米纳现有的炼油厂产量的提高，东加的经济增长会越来越好。

此外，为加速东加的经济增长，总统要求东加的基础设施必须整顿，如巴厘巴板－三马林达高速路，跨加里曼丹公路，铁路建设，机场建设，港口建设以及造船厂建设。

为发展东加工业区如马龙（Maloy）经济特区，发展棕榈油加工业，基础设施建设已刻不容缓。总统还提醒说，为发展农业以及作为替代能源的原水供应，需要完成大坝水库的建设。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177417

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